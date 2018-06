Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda a ținut sa menționeze faptul ca situația de la Chișinau și anume invalidarea alegerilor va fi maine pe agenda Comisiei Afaceri Externe a Parlamentului European.

- Europarlamentarul dr. Claudiu Ciprian Tanasescu cere Comisiei Europene sa permita statelor membre sa introduca programe nationale pentru colectarea de plasma, prin plasmfaceza In prezent, in UE, din ce in ce mai multi pacienti sunt diagnosticati cu boli rare legate de plasma, ceea ce duce la o tot mai…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, l-a criticat pe eurodeputatul roman Cristian Preda pentru tentativa acestuia de a introduce in plenul Parlamentului European o rezolutie ce urma sa blocheze finantarea Republicii Moldova.

- Nu este posibila livrarea primei transe a ajutorului macrofinanciar din partea Uniunii Europene fara indeplinirea conditionalitatilor de catre Republica Moldova. Pentru prima transa exista zece conditionalitati, trei-patru dintre care la momentul actual nu sunt indeplinite. Declaratia a fost facuta…

- Parlamentul European ar putea oferi Moldovei peste 300 de milioane de euro pentru continuarea reformelor. Declarația a fost facuta de eurodeputatul roman Siegfried Mureșan, in cadrul unei conferințe de presa comune cu șeful delegației Comisiei pentru Afaceri Externe, Laima Andrikiene,

- O delegatie a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European efectueaza, in perioada 3-6 aprilie, o vizita in Republica Moldova, cu scopul de a evalua gestionarea fondurilor europene acordate tarii noastre.

- Reprezentantul special al presedintelui in exercitiu al OSCE, Franco Frattini, a declarat marti, in cadrul vizitei sale la Chisinau, ca o solutie in reglementarea conflictului transnistrean ar putea fi un statut special pentru Transnistria in cadrul Republicii Moldova, informeaza Jurnal.md. In acest…

- Un semnal dur de alarma pe o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova vine chiar din Parlamentul European. Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru considera ca singura abordare realista o reprezinta unirea celor doua parti ale Prutului in interiorul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, sustine…