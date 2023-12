Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis. In discuție, Președinta a accentuat implementarea reformelor de catre Republica Moldova - progrese reflectate și in raportul Comisiei Europene din 8 decembrie privind extinderea…

- In cadrul ședinței de miercuri, Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea unei structuri separate pentru coordonarea proceselor de aderare la Uniunea Europeana – Biroul pentru Integrare Europeana. Oficiul nou creat va coordona procesul de aderare a Republicii Moldova la UE la nivel național, in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, la Iasi, ca Republica Moldova are sansa istorica de a adera la Uniunea Europeana si astfel "de a evada din blestemul geografic", relateaza Agerpres."Republica Moldova este o tara care are o sansa istorica de a evada din blestemul…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- „Zi importanta pentru viitorul Moldovei - Comisia Europeana a recomandat tarilor membre ale Uniunii Europene sa initieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Acest pas este o recunoastere a efortului nostru comun - al institutiilor statului, care muncesc pentru a transforma tara, precum…

- Recomandare inseamna ca negocierile oficiale cu Kievul si cu Chisinaul ar putea incepe anul viitor, odata ce aceste tari vor indeplini conditiile restante, au declarat luni doi oficiali europeni, citati de Reuters, relateaza News.ro.Comisia Europeana va formula aceasta recomandare miercuri, potrivit…

- Pana la sfarșitul acestui an, Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova inca 105 milioane de euro destinate Fondului de reducere a vulnerabilitatii energetice. Un acord in acest sens va fi semnat astazi in cadrul vizitei la Chișinau a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mai exact,…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi, la Strasbourg, o rezolutie prin care isi reafirma angajamentul fata de viitoarea aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere ca negocierile cu Chisinaul sa fie lansate inainte de sfarsitul anului, informeaza un comunicat al PE, preluat de Agerpres.…