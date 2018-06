Circa 115.000 de locuitori ai municipiului Chisinau si-au exercitat dreptul la vot catre ora 13:00, ceea ce constituie 18,23% din numarul alegatorilor inscrisi pe listele electorale, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru functia de primar al Capitalei Republicii Moldova, informeaza Radio Chisinau. Prezenta la urne este cu aproximativ jumatate de procent mai mare decat in primul tur de scrutin, organizat la 20 mai. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cea mai ridicata prezenta la vot se inregistreaza in sectorul Rascani, cu o rata de participare de peste 20%. Urmeaza in ordine…