Guvernul Republicii Moldova, in frunte cu premierul Ion Chicu, isi va da demisia miercuri, in ziua in care Parlamentul urma sa examineze o motiune de cenzura. Anuntul a fost facut de premier in cadrul unui briefing de presa organizat de seful statului in functie, Igor Dodon, in ultima sa zi de mandat prezidential, transmit agora.md si Unimedia, citate de Realitatea Plus.