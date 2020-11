Comisia nationala extraordinara de sanatate publica de la Chisinau a decis, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o sedinta condusa de premierul Ion Chicu, insituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii in perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, informeaza News.ro citand presa din R. Moldova, potrivit Hotnews. „Am ajuns la un numar mare de cazuri zilnice si aceasta evolutie este ingrijoratoare. Din pacate, in lume, in regiune, dar si la noi continua raspandirea acestei epidemii. De aceea, ne propunem sa venim cu un set de masuri restrictive, coordonate cu specialistii din domeniu,…