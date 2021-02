Stiri pe aceeasi tema

- Alte 282 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Egipt). Numarul total teste efectuate – 1382, dintre care 1169 primare și 213 repetate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 160 086. Din…

- Primele loturi de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie. Este vorba despre 24.570 doze de vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) și 264.000 doze produse de Oxford/AstraZeneca. MSMPS a recepționat confirmarea livrarii vaccinurilor din partea platformei COVAX.…

- Moldovenii care intenționeaza sa plece in Ucraina nu vor fi nevoiți sa stea in carantina. Potrivit ultimelor informații, vecinii noștri au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar Republica Moldova ramine in „zona verde”. In lista zonei roșii se regasesc 74 de țari. moz.gov.ua

- Are doar 16 ani și un succes impresionant: Emmy, o tanara interpreta se remarca cu un nou single, „Printre Constelații”. Emmy este un nume relativ nou pe piața muzicala din Republica Moldova, dar care deja a reușit sa cucereasca mii de inimi. Tanara interpreta continua sa-și uimeasca fanii cu piese…

- Deputatii PSRM, Platformei DA si PDM considera ca nu exista alta solutie pentru depasirea impasului politic in care se afla Republica Moldova, decat desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru de catre presedintele tarii, Maia Sandu, transmite IPN.

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a venit cu o reacție, in legatura cu lotul de mere returnat din Federația Rusa, din cauza depistarii molii orientale Grapholita molesta (Busck). Agenția susține ca molia orientala nu este un organism de carantina fitosanitara pentru Republica Moldova, dar…

- Parlamentul a votat, in prima lectura, proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republica Moldova, elaborat de un grup de deputați PSRM. Conform documentului, statutul de limba de stat este consfințit prin Constituție și are menirea sa consolideze suveranitatea Republicii…

- Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se intrunesc, la aceasta ora, in ședința plenara. Pe ordinea de zi a ședințelor din 26-27 noiembrie figureaza 12 proiecte de baza, printre care și cel cu privire la modificarea Codului contravențional al RM, modificarea Codului Fiscal, proiectul de lege pentru…