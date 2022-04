Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Diacov, ex-deputat și președinte de onoare al PDM, a declarat in cadrul emisiunii „Cabinetul din umbra”, de la Jurnal TV ca societatea trebuie sa sprijine eforturile guvernului de a pastra liniștea interna in contextul in care R.Moldova nu are forța militara. "Republica Moldova fiind așa la…

- Dumitru Diacov, ex-deputat și președinte de onoare al PDM, a declarat in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV ca societatea trebuie sa sprijine eforturile guvernului de a pastra liniștea interna in contextul in care Republica Moldova nu are forța militara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Atunci când a fost telefonat Alexandr Senkevici, primarul orașului Nikolaev, și ne-am prezentat în limba rusa, el a raspuns degajat în româna: „Buna ziua”. Înțelegându-ne apoi surprinderea, el a explicat ca nu ne vorbește limba, ci cunoaște doar…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a vorbit, in cadrul unui interviu, despre situația de securitate din capitala Ucrainei, dar și despre urmatoarele mișcari ale Rusiei. In interviul acordat pentru pentru News Hour with CNN (Antena3), acesta a dat asigurari ca, din punctul sau de vedere, forțele ruse…

- Președintele rus Vladimir Putin, care a respins orice tentativa de contestare a invaziei din Ucraina, i-a criticat miercuri pe rușii pro-occidentali numindu-i „tradatori naționali” intr-un discurs televizat. „Occidentul va incerca sa se bazeze pe așa-zisa coloana a cincea, pe tradatorii naționali,…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca unele formulari pentru acorduri cu Ucraina sunt aproape de a fi convenite, in timp ce negociatorul Vladimir Medinsky spune ca Rusia vrea sa ajunga ”la pace cat mai curand”. Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca un acord cu Ucraina este aproape…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat ca Republica Moldova s-a calificat alaturi de Ucraina și de Georgia sa faca parte din parteneriatulul estic cu UE. Acesta a concluzionat ca Republica Moldova nu trebuie sa lipseasca din niciun proiect privind aderarea. Cristian Diaconescu a spus,…

- O invazie a Rusiei în Republica Moldova ar fi posibila dupa capturarea Odesei. Despre aceasta a declarat istoricul Octavian Țîcu, în cadrul unei emisiuni, transmite Știri.md. „Daca rușii vor ajunge la Odesa și la granița cu Republica Moldova, Transnistria…