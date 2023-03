Republica Moldova, acuzată de Moscova că s-a întors împotriva Rusiei: „Un nou atac la adresa noastră” Moscova acuza inca o data Republica Moldova ca nu iși respecta statutul de neutralitate stipulat in Constitutia sa la o „sustinere nesabuita a pozitiei agresive a Occidentului”. Rusia spune ca Guvernul de la Chișinau este antirus pentru ca a adoptat declaratii antirusesti precum cea votata joi in Parlamentul de la Chisinau, informeaza vineri Deschide.md, care citeaza RIA Novosti. „Iarasi vesti ingrijoratoare de la Chisinau. Continua deriva Republicii Moldova de la neutralitatea stipulata chiar in Constitutia sa. Astazi, parlamentul lor (al Republicii Moldova), la initiativa partidului proeuropean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a cerut joi, 2 martie, Republicii Moldova sa puna capat „retoricii confruntationale antiruse”, dupa ce parlamentul de la Chisinau a adoptat o declaratie in care denunta razboiul din Ucraina declașat de Rusia, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Facem apel inca o data la autoritatile moldovene…

- Publicația rusa „Pravda” il intreaba direct in articol pe președintele rus Vladimir Putin de ce „sponsorizeaza direct sau indirect Forțele Armate ale Ucrainei” prin exporturile de gaze naturale care tranziteaza Ucraina.Cotidianul rus, care in perioada sovietica era ziarul oficial al Partidului Comunist,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a declarat ca furnizarea de catre SUA de armament avansat pentru Ucraina nu va determina Moscova sa negocieze cu Kievul, ci ”rezultatul va fi exact opus”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au ajuns in impas, odata cu invadarea militara a Ucrainei, in primavara anului curent. Fiind invitata la emisiunea „In contex” de la postul public de televiziune , șefa statului Maia Sandu, a declarat „ca nu are ce sa discute cu un stat agresor” și…

- O explozie puternica a izbucnit luni dimineața in apropierea orașului Engels din regiunea Saratov, unde se afla baza aeriana Engels-2 (foto) a Forțelor Aerospațiale Ruse. Bombardierele strategice din acest loc sunt folosite pentru a lansa rachete catre Ucraina. Ministerul Apararii al Federației Ruse…

- Ucraina trebuie sa cedeze teritoriile a caror anexare e revendicata de Rusia inaintea oricaror negocieri diplomatice, a transmis marti Kremlinul, ca raspuns la propunerea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza un „summit mondial al pacii”, relateaza AFP. „Partea ucraineana trebuie…