Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a mulțumit membrilor ONU pentru ca au ales Cehia in Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, inlocuind Rusia, care a fost suspendata din acest organism in luna aprilie, din cauza invaziei in Ucraina, anunța BBC. Ministrul Lipavsky a spus ca țara sa se va mobiliza imediat, in vederea sesiunii de joi privind abuzurilor asupra drepturilor omului comise in razboiul Rusiei in Ucraina. Drepturile omului raman o prioritate atat pentru partidul sau, cat și pentru guvernul ceh, despre care a spus ca se intoarce la moștenirea lui Vaclav Havel, a declarat ministrul…