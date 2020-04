Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSRM, Vlad Batrincea, vicepreședinte al Parlamentului, a venit cu un apel catre politicienii din opoziție, prin care ii indeamna la responsabilitate și acțiune in interesul țarii și al cetațenilor. Batrincea susține ca gruparea Candu-Șor-Sandu-Nastase a blocat imprumutul rusesc de 200 de milioane…

- Cotatiile futures la grau in SUA si Europa au crescut luni cu peste 2%, in conditiile in care seceta din Europa si apropierea interdictiilor la export in Rusia au generat ingrijorari cu privire la situatia ofertei, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- Astazi suntem izolați in mare parte la domiciliu, se circula pe coridoare in Europa și s-au inchis granițele in multe țari. IMM-urile sunt motorul economiei insa, in astfel de situații, acestea sunt primele care sufera din lipsa de consolidare a afacerii, structura de business, alocare de bugete de…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii cere o acțiune rapida a instituțiilor statului pentru a evita criza economica, dupa ce primele efecte ale raspandirii noului coronavirus incep sa se simta in anumite sectorae, in special pentru IMM-uri, anunța MEDIAFAX.Ca urmare a intensificarii…

- Tarile membre ale UE au transmis marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia. In plus, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a promis Greciei, pe care a…

- Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters. Moscova este dispusa sa contribuie…