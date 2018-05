Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul si Romania au fost unite de relatii diplomatice inca din anul 1920, dar acestea au fost intrerupte brusc in 1955 de regimul comunist instaurat in tara. A fost nevoie de alti aproape 50 de ani pentru ca cele doua state sa devina din nou partenere din punct de vedere diplomatic.…

- Anuntul privind vizita Papei Francisc in Romania va fi facut simultan de Presedintia Romaniei si Vatican, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti (ARCB), Francisc Dobos. "Nuntiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendia, m-a rugat sa fac o precizare…

- Vizita de sambata a Monseniorului Miguel Buendia, Nuntiu Apostolic in Romania, a fost un bun prilej pentru credinciosi sa faca dovada traditionalei ospitalitati, inaltii prelati fiind intampinati cu paine, sare si flori. E.S. Mons. Miguel Maury Buendia a fost insotit de P.S. Alexandru Mesian…

- „Esențial este sa ințelegem ceea ce s-a facut pentru oameni, sa renunțam la discursul politic și sa ne gandim daca acest lucru aduce un plus de imagine sau face bine Romaniei sau romanilor. Programul de guvernare al PSD a avut parte de la inceput de o respingere automata din partea adversarilor partidului…

- In timp ce Igor Dodon ii numeste tradatori de tara si vede un pericol in cetatenii care isi doresc unirea cu Romania, speakerul Andrian Candu considera ca opinia unionistilor trebuie respectata, iar statul nu ar trebui sa intervina cu masuri de constrangere.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, ca formatiunea pe care o reprezinta va sustine coalitia de guvernare in Parlament atata timp cat ''actiunile si deciziile ei servesc binele comun''. 'Vom sustine aceasta coalitie in Parlament pana cand…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a intalnit in decursul zilei de joi si cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul principal al discutiei fiind „modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie”. Timmermans a mentionat ca nu exista vreun dubiu ca…