Uniunea Europeana va mentine cat va fi necesar sustinerea pentru Ucraina in contextul razboiului cu Rusia si va contribui la reformarea si modernizarea tarii dupa incheierea conflictului, a declarat vineri Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța mediafax.

Reprezentantul președintelui turc, Ibrahim Kalin, a spus ca Ankara va continua sa depuna eforturi pentru incetarea acțiunilor militare din Ucraina și incheierea conflictului dintre Moscova și Kiev. El a anunțat acest lucru pe Twitter, informeaza ria.ru. El a menționat ca exista posibilitatea ajungerii…

Incetarea focului pentru acordarea de asistența civililor din Ucraina nu se intrevede la orizont, spune șeful ONU pentru ajutor umanitar. Incetarea focului in Ucraina este puțin probabila in acest moment, dar ar putea avea loc in cateva saptamani, a declarat Martin Griffiths, șeful Organizației Națiunilor…

Incidentul de la Bucea a fost principala tema a ședinței de marți a Consiliului de Securitate a ONU privind situația din Ucraina. Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a subliniat ca detensionarea situației in Ucraina și incetarea cat mai rapida a focului sunt așteptarile imediate ale…

Reprezentantul permanent al Chinei acreditat la ONU, Zhang Jun, a expus poziția Chinei in legatura cu situația din Ucraina, in cadrul ședinței deschise organizate marți de Consiliul de Securitate al ONU privind situația din Ucraina, subliniind ca detensionarea situației in Ucraina și incetarea cat mai…

Oficialii ucraineni au ajuns la un acord cu Rusia in privința unui coridorul de evacuare pentru Mariupol, noteaza Mediafax.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba s-a declarat dezamagit de lipsa unui unui progres in urma discutiilor de joi cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia). Kuleba a spus ca nu s-a putut conveni o incetare a focului in Ucraina și nici siguranța coridoarelor umanitare.