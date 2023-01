Stiri pe aceeasi tema

Suedia in acest moment are o pozitie extrem de decenta cu privire la existenta unui acord prealabil referitor la intrarea in Schengen, a declarat, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR.

Președintele social-democraților danezi, Mette Frederiksen, a anunțat ca a ajuns la un acord inedit pentru formarea unui guvern bipolar extrem de rar in istoria țarii, alaturi de cel mai mare partid de opoziție, cel al liberalilor, conform Reuters.

Traficanul de arme Viktor Bout, supranumit "negustorul mortii", eliberat de SUA in cadrul unui schimb de prizonieri, a ajuns joi la Moscova, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusa de stat, scrie "Le Figaro".

Administratia Parcul Natural Vacaresti (APNV) anunta ca a incheiat un acord de parteneriat cu Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa".

Compania-mama a Parler, platforma de socializare populara in randul conservatorilor, a fost de acord sa renunte la vanzare site-ului rapperului Ye, mai cunoscut sub numele de Kanye West, conform unei declaratii a Parlement Technologies de joi, scrie Politico, potrivit news.ro.

Muncitorii din sudul si sud-estul Asiei vor sa lucreze in Romania, sunt tineri, jumatate dintre ei invata limba romana, iar unul din trei si-ar dori sa ramana mai mult timp in tara, potrivit studiului "Muncitorii din Asia - solutie pentru deficitul de forta de munca din Romania".

Mministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, la conferința de presa sustinuta marți, in marja summitului G20, ca liderul ucrainean trebuie „disciplinat" de Occident pentru a se ajunge la un acord de pace, conform Interfax, scrie Rador.

Chiar și cei mai bogați sunt ingrijorați in privința economiei. Elon Musk și Jeff Bezos, doi dintre cei mai bogați oameni de pe intreaga planeta (și care, in general, nu sunt de acord cu prea multe lucruri), semnaleaza o recesiune iminenta, scrie CNN.