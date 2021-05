Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți ai instituțiilor de cultura din oraș, alaturi de conducerile mediul universitar din Timișoara au semnat „o declarație comuna” pentru colaborarea pe activitațile culturale din Timiș.

- Reprezentanții mai multor instituții de cultura, aflate in administrarea autoritaților locale și județene, au semnat joi la Timișoara o declarație comuna prin care iși propun sa sprijine relansarea activitaților culturale din Timișoara, in perspectiva anului 2023. Inițiativa a avut loc in urma desfașurarii…

- Miercuri, 19 mai, președintele Consiliului Județean, Alin Nica, a anunțat ca a deblocat proiectul și vor incepe lucrarile pentru extinderea drumului spre autostrada A1. Este vorba despre drumul județean 691, legatura dintre Timișoara și A1, prin Dumbravița, tronsonul 1, care traverseaza comuna periurbana. …

- Conferința de Management și Marketing cultural: Linked Culture, cea de-a cincea ediție, dedicata intregului spectru de practici culturale și artistice, are un nou partener important care va sprijini buna desfașurare a evenimentului: Consiliul Județean Timiș.

- Un numar de 128.400 de doze de vaccin Moderna au sosit, joi, in tara si urmeaza sa fie depozitate la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, transportul…

- „Am analizat componente ale CJSU din alte județe și legislația, iar primarul municipiului nu trebuie sa aiba calitatea de membru cu drept de vot in cadrul CJSU. Conducatorul societații Aquatim va dobandi calitatea de membru cu drept de vot in comitet. Din primaria Timișoara nu va mai ramane nimeni membru…

- O noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech constând în 224.640 doze va sosi luni, 8 martie, în România, vaccinurile urmând a fi livrata pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza un comunicat…

- Județul Timiș a ajuns la 40.366 de cazuri de COVID-19, dupa ce joi autoritatile au raportat 372 de noi imbolnaviri (Timișoara–237, Lugoj-10, Buzias-10, Ciacova-4... The post Nici un caz nou de Covid raportat in Mosnita Noua, comuna carantinata de miercuri! Timisoara-237, Giroc-13, Lugoj-10, Buzias-10,…