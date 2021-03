Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a descins sambata seara la o nunta, unde participau aproximativ 170 de persoane, in municipiul Suceava, fara a respecta regulile impuse de pandemie, potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Județene, Ionuț Epureanu. Evenimentul a fost organizat in restaurantul hotelului patronat de Ștefan…

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti, in apropiere de Mangalia, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii rutieri au fost sesizati marti, cu privire la producerea…

- Politia din orasul Salerno din sudul Italiei a inceput miercuri o operatiune impotriva traficului de droguri, inclusiv in inchisoarea din localitate, transmite dpa. Politistii au actionat pe baza a zeci de mandate de arestare, dintre care 47 pe numele unor presupusi traficanti care au creat…

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, in fața Palatului Cotroceni, pentru ca au folosit fumigene.Potrivit Jandarmeriei București, au fost aplicate patru amenzi organizatorilor protestului, in valoare totala de 10.000 de lei,…

- Peste 20 de persoane care participau la o inmormantare, in comuna buzoiana Cislau, s-au ales cu amenda pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Printre cei sancționați se afla și manelistul Ștefan de la Barbulești, impreuna cu fiul sau, invitați sa…

- La data de 17.02.2021, in jurul orei 23:15, politistii Postului de Politie T.F. Petroșani au desfasurat, in statia C.F.R. Iscroni, o actiune in cadrul careia au surprins in flagrant 3 persoane (doi barbați si o femeie) care descarcau carbune dintr-un tren de marfa garat. In urma verificarilor…

- Polițiștii bucureșteni au aplicat sambata seara mai multe amenzi la Clubul Nuba din Capitala pentru nerespectarea distanțarii fizice. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! ”In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția…

- Cateva zeci de persoane, profesori si parinti ai unor elevi de la scoala din Malu Spart – Bolintin Vale, au iesit in strada, duminica, pentru a protesta fata de schimbarea din functie a directoarei scolii, care este cumnata fostului senator PSD Niculae Badalau. Directoarea sustine ca a fost schimbata…