Reprezentantii fabricilor de bere Se intalnesc reprezentanții fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg si Guinness. Fiecare comanda o bere.Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de laCarlsberg o bere Carlsberg, iar cel de la Guinness, spre uimirea celorlalți, cere o Coca-Cola.Cei trei intreaba nedumeriți: – Tu nu bei bere?– Pai, daca voi nu beți bere, atunci nici eu nu beau! Articolul Reprezentantii fabricilor de bere apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu face o vizita la tara. Ajungand la marginea satului da peste un batranel. Traian Basescu zice:-Sa traiesti bine!-Cine esti si de ce esti asa de elegant imbracat?-Cine sunt?!? pai pa mine ma arata pe toate programele de tv si in fiecare zi. Batranelul se uita mirat la acesta si zice:-Mai…

- Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce in parcare și incepe sa pipaie mașinile pe plafon. Un sofer il vede și-l intreaba: – Ce faci frate, ce cauți? – Imi caut mașina, zise bețivul, clatinandu-se pe picioare! – Pai și de ce le pipai pe plafon, ce nu sunt toate la fel? – Ntz! A mea are girofar!…

- UE nu pare dispusa sa impuna o interdicție clara în privința sponsorizarii corporatiste a președințiilor rotative de șase luni ale UE, potrivit EUobserver, citat de Rador.Președinția e gestionata de câte un stat membru și influențeaza decizii politice importante la nivelul întregii…

- Firma Dorna Lactate, parte a grupului francez Lactalis, a notificat Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca Suceava despre concedierea colectiva a 158 de angajați, de la 1 septembrie a.c.. Directorul AJOFM Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat, luni, ca la cele doua fabrici, din Floreni și ...

- Preotul la inmormantare: – Decedatul a fost un om bun, un sot credincios, un tata iubitor, corect, generos … Vaduva in soapta: – Copii, cineva sa mearga sa verifice in sicriu. Vreau sa ma asigur ca nu am venit la inmormantarea altcuiva. Articolul Vaduva la inmormantare apare prima data in Bewoman.ro…

- Coca-Cola a oprit orice reclama pe rețelele de socializare pentru urmatoarele 30 de zile, dupa ce mai multe companii au facut același lucru in Statele Unite in urma protestelor anti-rasism. Un val de mari companii americane acuza Facebook de „hate-speech” și vor sa boicoteze rețeaua. E vorba de gigantul…

- -I-am spus ca nu mai stau cu el si ca divortez, dupa care am iesit afara sa ma linistesc. -Si el ce a spus? intreaba curioasa prietena. -Pai, dupa cateva minute, am auzit o bubuitura…. -La naiba, doar nu s-a impuscat… -Da de unde…el a deschis o sticla de sampanie… Articolul I-am spus ca divortez! apare…

- Kinga Sebestyen a primit diploma de intrare in Cartea Recordurilor. Se afla acum alaturi de Michael Jackson si Beyonce! Romania a intrat, anul trecut in Cartea Recordurilor prin cea mai mare ora de Kangoo Jumps organizata vreodata. La evenimentul ce a avut loc in Piata Unirii din Oradea au participat…