Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…

- Transportatorii vor discuta vineri cu reprezentanții Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe despre modificarea Codului Transporturilor Rutiere care a fost aprobat saptamina trecuta in prima lectura de Legislativ, a declarat președintele Asociației Patronale a Operatorilor Transport Auto, Oleg…

- Primarul general, Ion Ceban, a anunțat ca incepe discuțiile cu partidele politice care au acces in Consiliul Municipal Chișinau. Declarațiile vin dupa ce astazi, 22 noiembrie, Consiliul Electoral a validat alegerile locale pentru capitala.

- Municipiul Suceava este vizitat in aceste zile de o delegație din Suedia, dornica sa stabileasca contacte pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte comune atat pe probleme de mediu, eficiența energetica, cat și de asistența sociala.Discuțiile cu membrii delegației oficiale, condusa de ambasadorul ...

- Discutiile intre partea ucraineana si transportatorii polonezi care blocheaza de o saptamana principale trei puncte de trecere a frontierei dintre cele doua tari nu au condus la un acord, au anuntat luni transportatorii polonezi, informeaza AFP. Ei denunța "concurența neloiala" a companiilor din Ucraina,…

- Noul cod al Transporturilor, aprobat in aceasta saptamina de Guvern, i-a scos in strada pe transportatorii din intreaga țara. Reprezentanții a zeci de companii și-au adus astazi microbuzele in fața Guvernului, pentru a protesta fața de modificarile propuse de guvernare. Potrivit transportatorilor, in…

- O prima intalnire a liderilor coaliției pe tema bugetului de anul viitor are loc la Palatul Victoria iar premierul Marcel Ciolacu a declarat ca acesta va fi construit pe proiecte, luand exemplele de buna practica din mai mule ministere, și trebuie sa mențina ritmul din acest an și chiar sa il depașeasca…