- Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbata, referitor la moțiunea de cenzura a USR PLUS, ca nu poți lasa țara fara guvern acum, completând ca alianța cu AUR este ”bizara” și ”trista”.”Nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil…

- Reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri, ca nu vor participa la ședința de guvern de la ora 16.00 și spun ca Florin Cițu nu mai are legitimitate pentru ocuparea funcției de prim-ministru. Iulian Bulai ii ce...

- Se nasc așa in Romania niște revoluții radicale de nici nu ințelegi cine ce cere, cine pentru ce se cearta. In general, ele se petrec la putere, adica cei care sunt la butoane urla impotriva butoanelor. Irelevanța bataliilor e direct proporționala cu masura problemelor de rand: salarii, facturi, paturi…

- „Romanii si-au dat seama cu cine au de-a face si vor iesi in strada si atunci sub presiunea publica, domnul Iohannis va recunoaste in sfarsit geseala pe care a facut-o numindu-l pe domnul Citu prim-ministru si fortand in spiritul Constitutiei aceasta coalitie de pierzatori. Incurajez oamenii sa iasa…

- „Am avut o discuție cu domnul președinte referitor la la situația din Afganistan. Știți ca pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maximum pentru Afganistan. In acest moment sunt 35 de cetațeni romani in acea zona. Au fost 60, mai sunt 35. Sunt in siguranța, suntem in contact permament.I-am…

- „Președintele participa maine la ședința de guvern la ora 13:00, tema: Romania Educata”, a declarat premierul Florin Cițu. Surse politice ne-au explicat faptul ca gestul lui Klaus Iohannis este și un mesaj pentru liderii PNL. Președintele se va afișa alaturi de Florin Cițu chiar in ziua in…

- Marcel Ciolacu a criticat modul in care premierul Florin Cițu a ales sa vorbeasca despre Parlament, unde PNL, USR-PLUS și UDMR dețin majoritatea absoluta. Cițu a spus ca Parlamentul blocheaza reformele și ca nu voteaza actele normative pe care le stabilește el in Guvern. Premierul a spus ca va conduce…