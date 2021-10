Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane au transmis un punct de vedere privind desfașurarea marșului Iași Pride 2021 al comunitații LGBTQ locale Mesajul vorbește de „pericolul disoluției” familiei și contesta „duhul lumii”. In fața pacatului, raspunsul este pocaința Am luat act cu adanca durere ca in ziua Acoperamantului Maicii Domnului, prima zi a lui octombrie, luna consacrata Sfintei Cuvioase Parascheva, se propaga pe strazile Iașului chipul pacatului contra firii, care dorește a fi acceptat drept normalitate, ceva firesc și de urmat. Constatam cu ingrijorare ca ne ducem tot mai jos prin…