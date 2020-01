Stiri pe aceeasi tema

- De „Mica Unire”, Ziua Unirii Principatelor, autoritațile s-au prins in hora, la Timișoara, dupa ce au depus coroane de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din fața Inspectoratului Județean de Poliție de pe bulevardul Take Ionescu. Dupa o slujba religioasa și depunerea coroanelor de…

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca, impreuna cu ceilalti parlamentari social-democrati, va depune amendamente la legea bugetului de stat in legatura cu banii alocati primariilor pentru persoanele cu handicap,…

- A fost un plin pentru campaniile de promovare a destinațiilor de turism din Serbia la Timișoara, campanii desfașurate de catre organizațiile de turism ale țarii vecine, cu sprijinul Consulatului General al Republicii Serbia la Timișoara, a Uniunii Sarbilor din Romania și gazduite de Restaurantul Lloyd,…

- O echipa mobila din cadrul Ministerului Apararii Nationale se afla, la aceasta ora, la Timisoara, pentru a acorda sprijin autoritatilor locale in vederea confirmarii prezentei unor substante chimice toxice industriale in cazul incidentului de la sfarsitul saptamanii trecute. Cei trei specialisti, membri…

- In decurs de trei zile, 15 apeluri au fost efectuate catre Serviciul de Ambulanța Timiș, de la aceeași adresa, respectiv de pe strada Miorița nr. 8 din Timișoara. Dintre acestea, șapte de catre o singura familie. The post Cat de vinovate sunt autoritațile locale de tragedia de la Timișoara? appeared…

- Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara este evacuat dupa ce au murit doi copii si un adult, locatari ai cladirii, potrivit presei locale. Decesele au aparut dupa ce in bloc s-a facut deratizare si dezinsectie, potrivit presei locale. Au murit un bebeluș de 9 zile și mama acestuia in varsta de…

- In municipiul Campina se desfașoara, in aceasta perioada, lucrari la rețeaua de canalizare - pe Bulevardul Carol I, in zona intersecției ABC și pe tronsonul cuprins intre intersecția cu Strada Frații Golești și sensul giratoriu de la Fibec, precum și lucrari de reabilitare a carosabilului, pe Strada…

- Igienizarea blocurilor se afla in plin proces la Turceni. Autoritațile locale au inceput lupta pentru curațirea subsolurilor la blocurile din oraș și branșarea la rețeaua de canalizare a orașului. Lucrarile au fost deja finalizate la o parte din blocurile cuprinse in proiect. „Igienizarea…