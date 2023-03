Stiri pe aceeasi tema

- Tot ce se proiecteaza si se executa in Romania in materie de autostrazi, poduri si cai ferate se face in conformitate cu normele si normativele romanesti si sunt calculate in functie de tipul investitiei, al cladirii, unele dintre ele ajungand la un cutremur de proiectare de 9 grade pe scara Mercalli,…

- Intrebarea care a stat pe buzele multora este aceea daca este corecta teoria conform careia cutremurele din zona Gorjului ar putea fi provocate de exploatarile pentru gaze de șist din zona. La aceasta, expertul seismolog a spus ca este nevoie de cercetari amanunțite pentru a stabili corelația cauza…

- In perioada 5-8 februarie 2023, au avut loc lucrarile celei de-a XXVI-a sesiuni ordinare a Adunarii generale a ACoR (Asociația Comunelor din Romania). Ediția din acest an a Adunarii Generale a ACoR a reunit un numar impresionant de participanți. Peste 350 de primari și reprezentanți ai comunelor din…

- Alte noua percheziții au fost efectuate in dosarul privind escrocheriile companiei „BisMobil Kitchen”. Polițiștii și procurorii au mai stabilit unele adrese, precum și alte persoane implicate in schema infracționala, transmite TV8 . Astfel, in urma perchezițiilor, ofițerii Direcției investigații complexe…

- Invitat aseara la emisiunea Marius Tuca difuzata live de Gandul , Cornel Nistorescu a venit cu o explicație pentru starea de incapacitate in care se afla Romania: sistemul de invațamant și, implicit, plagiatul diplomelor. „Profesorii sunt cei mai ignorați oameni in societate. Trebuie reconstruita demnitatea…

- Seful ANPC, Horia Constantinescu, atrage atenția asupra practicilor unor firme olandeze care importa produse refrigerate din America de Sud, apoi le congeleaza din nou, schimbandu-le data valabilitatii si vanzandu-le pe piata din Romania. Directorul ANPC spune ca aproape trei tone de carne din export,…

- Premierul Nicolae Ciuca, a avut, vineri, discutii cu reprezentantii companiei Samsung, pe teme legate, printre altele, de energia nucleara si de semiconductori, aratand ca exista perspective de colaborare in acest sens in contextul parteneriatului strategic dintre Romania si Coreea de Sud. Fii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Romania si Coreea de Sud intra "intr-o noua etapa" a dialogului politic si economic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …