- Seniorii se pregatesc sa iasa din nou in strada. Protestul organizat de Alianta Europensionarilor din Romania si Sindicatul Judetean al Pensionarilor (SJP) Valcea, membri fondatori ai Federatiei Nationale ”Solidaritatea Pensionarilor din Romania” (FNSPR), se va derula sub titulatura ”Stopati deprecierea…

- Pensionarii sunt nemulțumiți de nivelul de trai din Romania dar și de programul de austeritate al guvernului. Aceștia iși vor striga nemulțumirile in strada, in cadrul unui miting de protest organizat vineri, in Capitala. Protestul pensionarilor este anunțat vineri, 11 iunie, la Ministerul…

- Social ITM Teleorman, campanie de informare pentru cetațenii care doresc sa lucreze in Germania iunie 10, 2021 09:40 Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Teleorman susține campania “Informeaza-te, lucreaza legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!”, demarata de Ministerul Muncii și…

- Alianta Europensionarilor din Romania si Sindicatul Judetean al Pensionarilor Valcea, membri fondatori ai Federatiei Nationale "Solidaritatea Pensionarilor din Romania" (FNSPR), organizeaza, vineri, 11 iunie, un miting de protest la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la Presedintia Romaniei…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. "Derulam deja, prin Ministerul Muncii, mai multe proiecte care vor contribui…