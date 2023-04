Reprezentanti ai Constantei, printre laureatii Galei sportivii anului 2022 a Federatiei Romane de Culturism si Fitness (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un cadru fastuos, Federația Romana de Culturism și Fitness a organizat la Sibiu gala „Sportivii Anului 2022". Cu acest prilej, s-a realizat un bilanț al rezultatelor obținute in anul precedent, fiind premiați performerii, antrenorii și toți cei care au contribuit la realizarea ...

- Alexandru Padure si Gheorghe Biris candideaza la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Haltere (FRH) care vor avea loc, azi, de la ora 10:00, la Complexul Sportiv National din Bascov (Argeș). Padure ocupa in prezent functia de secretar general al FRH si este, totodata, membru in Comitetul…

- Anul trecut, Elena Novac a avut clasari de top in competitiile internationale de Fitness Challenge, organizate sub egida IFBB, astfel ca prezenta sa in fruntea clasamentului mondial pe 2022 la aceasta disciplina a venit firesc. Sportiva Elena Novac, de la ACS Power Gym Constanta, a avut un an 2022 de…

- Din 2015 la carma Federației Romane de Automobilism Sportiv, Norris l-a invins la alegeri, pe contracandidatul sau, Silviu Bulugioiu, cu 92 la 35 de voturi. Norris Mageanu a caștigat inca un mandat de 4 ani la carma Federației Romane de Automobilism Sportiv! Este al treilea pentru fostul pilot de raliuri!…

- Sportivii romani s-au calificat, joi, in alte trei finale la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), potrivit paginii de Facebook a Federației Romane de Gimnastica. Sabrina Maneca Voinea, la primul ei concurs ca senioara, s-a calificat in finalele de la sol și barna, dupa ce miercuri…

- Unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep, Liviu Ursuleanu, a murit, ieri, la doar 60 de ani, in urma unei lungi suferințe. Liviu Ursuleanu a fost antrenor nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, intre 1992 și 1993, antrenor la lotul național in 2004 și vicepreședinte al Federației Romane de…

- CSM Constanta a castigat ultimele meciuri disputate in Liga Nationala de baschet, atat la masculin, cat si la feminin. In intrecerea masculina, in a doua partida a anului, formatia de pe litoral a jucat in deplasare cu ABC Laguna Bucuresti, impunandu se cu 82 71 21 28, 18 12, 21 13, 22 18 . Jarrid Rhodes,…

- Federația Romana de Șah a anunțat organizarea la Sebeș, in perioada 18-26 februarie 2023, a Campionatelor Naționale de seniori, senioare și amatori la șah, turnee care vor reuni la start circa 300 de participanți. Competiția va fi gazduita de Hotelul Leu de Aur, locație in care s-au desfașurat in condiții…