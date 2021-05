Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal belarus l-a condamnat joi la sase ani de inchisoare pe bateristul unui grup muzical care a jucat un rol in timpul manifestatiilor din 2020 impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat consecutiv, a anuntat organizatia neguvernamentala

- Belarus ramane unul dintre cei mai mari importatori ai produselor agroindustriale moldovenești. Declaratia a fost facuta de liderului PSRM, Igor Dodon, dupa o vizita de doua zile in Belarus, unde a avut o intrevedere cu liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko.

- Doua jurnaliste de la postul de stiri Belsat au fost condamnate joi, de catre un tribunal din Belarus, la doi ani de inchisoare, fiind pedepsite astfel pentru faptul ca au filmat manifestatiile impotriva regimului Lukasenko.

- Uniunea Europeana a criticat joi decizia unui tribunal din Belarus de a condamna la doi ani de inchisoare doua jurnaliste ale postului tv de stiri Belsat, cu sediul in Polonia, care au filmat proteste impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters. "Reprimarea rusinoasa a media continua.…

- Doua jurnaliste de la postul polonez de televiziune de stiri Belsat au fost condamnate joi, de catre un tribunal belarus, la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost gasite vinovate de faptul ca au filmat manifestatii impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters, potrivit…

- Doua jurnaliste ale postului TV de stiri Belsat cu sediul in Polonia au fost condamnate joi la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost arestate de autoritati pentru ca au filmat live protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters. Katerina Andreeva, 27 de ani, si…

- Procesul impotriva lui Viktor Babariko, adversar al presedintelui belarus a carui arestare a contribuit la declansarea istoricei miscari de protest postelectorale, a inceput miercuri la Minsk, pe fondul reprimarii continue a opozitiei, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Babariko, 57 de ani,…

- Figura de prim-plan a opozitiei Maria Kolesnikova, care este in prezent incarcerata in afara capitalei Minsk, ar putea primi o condamnare de pana la 12 ani de inchisoare in baza unor noi acuzatii, au anuntat vineri fortele de opozitie, relateaza dpa. Ea urmeaza sa fie judecata pentru ca a conspirat…