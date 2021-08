Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a avut loc prima ediție a XCM Trophy, tura de ciclism organizata de Crama Girboiu și Asociația CS Alpha Mind. La start au fost prezenți cicliști din toate regiunile țarii, de la Iași, Tg. Mureș, Medgidia, Sebeș. A fost un eveniment perfect pentru un sfarșit de saptamana canicular, o tura de…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ioan-Iulian Sirbu, a anuntat, duminica, faptul ca Muzeul de Istorie din localitate a inceput documentarea unor povesti reale din istoria Cetatii Medievale si a orasului, pentru a fi puse in scena la viitoarele editii ale Festivalului "Sighisoara Medievala" in asa…

- Cea de-a III-a editie a Festivalului SoNoRo Musikland va avea loc in perioada 30 iulie - 8 august, in cateva dintre cele mai frumoase sate si orase din Transilvania - Brasov, Cris, Feldioara, Sighisoara, Prod, Mesendorf, Viscri si Magura. ''Daca prima editie SoNoRo Musikland s-a…

- Campionatul European si National de Duatlon s a desfasurat la Tg. Mures si au urcat pe podium mai multi reprezentanti ai clubului de pe litoral. Ionel Aleonte a devenit campion european si national la categoria 70 74 ani. De la Campionatul National de Aquathlon, dupa o lupta titanica, Trident Triathlon…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua avertizari nowcasting Cod portocaliu de vijelie si averse, valabila in localitati din judetele Brasov, Mures, Sibiu si Alba. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:30, in judetele Brasov (in: Jibert, Bunesti, Soars); Mures (in: Sighisoara,…

- În urma cu 75 de ani, multe zone ale Clujului s-au transformat în amintiri tragice, cauza fiind un eveniment pe care puțini clujeni și-l mai amintesc cu exactitate. Clujul, zguduit ca niciodata În timpul celui de-al Doilea…

- Miercuri dimineața, 9 iunie, în jurul orei 05:00, pompierii din Mureș au fost solicitați sa intervina pentru a lua masuri de prevenire și stingere a incendiilor, în cazul producerii unui accident rutier la ieșirea de pe Autostrada A3 – intersecția…

- O gradinita si mai multe crese renovate de Eparhia Reformata din Transilvania cu sprijinul statului ungar, au fost inaugurate miercuri in judetul Mures, la Reghin si la Ludus. "Dupa 100 de ani de dezintegrare nationala, ne gasim in secolulsolidaritatii nationale si nu dorim deloc sa construim indefavoarea…