Operatori turistici din Delta Dunarii dezvolta noi unitati de cazare prietenoase cu mediul si incearca sa-si atraga oaspetii cu produse inedite, dar si cu masuri suplimentare de siguranta sanitara, in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, a declarat pentru AGERPRES ca anul acesta operatorii turistici din Rezervatie au pus mai mult accentul pe ecoturism, pe activitati care asigura distantarea fizica si siguranta sanitara necesara in contextul pandemiei. Foto: (c) Luisiana Bigea/AGERPRES…