- Sambata a fost ultima zi de preselectii pentru Gala Hop 2018 si cea in care au fost anuntati cei 22 tineri actori care vor merge la concursul de la Costinesti, din septembrie. „Adevarul” prezinta cum a fost atmosfera din cea de-a doua zi de preselectii, cum au internalizat cativa dintre concureti opera…

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Mormantul uneia dintre cele mai luminate minți ale neamului romanesc, sta, ascuns, intr-un capat de alee, spre pacare, undeva pe Splaiul Independenței din București. Placa-i crapata, florile s-au ars demult, doar cainii și pisicile iși mai fac veacul pe acolo. Și nevoile. Victor Babeș, fondatorul școlii…

- Miercuri seara. La doi pași de Teatrul Țandarica, din Piața Lahovari, forfota mare. Strada era blocata de mașini negre cu permise de Senat și Camera Deputaților in geam. Mașinile televiziunilor ingreunau și mai mult traficul din zona, unul infernal pentru ora 18:00. Centrul Capitalei era sufocat! Claxoane,…

- Premierul Viorica Dancila, gafa dupa gafa. Pe același subiect, prim-ministrul a reușit sa faca doua greșeli de limba romana și de gramatica. In primul rand, Viorica Dancila le-a spus jurnaliștilor sa ”faca un exercițiu de imagine”, in loc de ”exercițiu de imaginație”. Apoi, in același context, ea a…

- Suntem tot mai putini cu fiecare an si, din pacate, nici viitorul nu se anunta a fi unul optimist in acest sens. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in februarie, cand s-au pierdut 10.137 de locuitori,…

- Pe 19 mai 2018, Liceul ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui va gazdui cea de-a XV-a editie a Concursului National de Traduceri ”Corneliu M. Popescu”, competitie la care sunt asteptati elevi din toate colturile tarii. Concursul se desfasoara pe cinci sectiuni (engleza, franceza, italiana, spaniola si rusa),…

- Zilele acestea, cand multi bucuresteni au plecat la mare sau la munte, capitala parca doarme. Strazile sunt aproape pustii si nimic nu mai aminteste de vesnica aglomeratie din timpul saptamanii.