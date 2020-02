Reportaj | Muzeul National de Arta al Romaniei, palatul din Bucuresti cu sute de ani de arta

Stiri pe aceeasi tema

- Istoria Isopan in Romania incepe in 2006, an in care italienii de la Manni Group deschid prima fabrica din Europa Centrala si de Est, langa Bucuresti, in localitatea Popesti Leordeni. Insa, marca si produsele Isopan erau deja cunoscute jucatorilor din...

- Ediția cu numarul opt a Romanian Design Week va avea loc in perioada 15-24 mai, la București. Avand ca tema SCHIMBAREA*CHANGE, RDW 2020 propune un exercițiu de regandire și redesenare a rolului designului intr-o lume in schimbare. Tema festivalului va fi explorata printr-o expoziție dedicata, CHANGE…

- Fondat in anul 1834, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din București adapostește o colecție de aproximativ 2 milioane de piese, grupate in colecții zoologice, paleontologice, de minerale și roci și etnografice. Cu expoziții care se adreseaza tuturor categoriilor de public, muzeul…

- La 5 februarie 1990, Andrei Plesu, ministrul Culturii, reinfiinta Muzeul National al Taranului Roman numindu-l pe pictorul Horia Bernea director. Unul dintre cei mai mari pictori romani contemporani, ale carui expozitii in tara si in strainatate au ramas ca repere permanent actuale in domeniu, s-a…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a organizat joi, la Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti' din Bucuresti, doua conferinte in cadrul proiectului sustinut de Comisia Europeana - Live Skills, "Dezvoltarea sistemului de formare profesionala in sectorul Cultura si Mass-Media",…

- "Monumente noua din teritoriul orasului Tomi" este un studiu al vestigiilor epigrafice descoperite in jurul anticului Tomis. Publicatia, aparuta la editura Cartea Romaneasca, in 1920, este semnata de Paul Nicorescu, istoric si arheolog roman, profesor la Universitatea din Iasi si asistent titular 1916…

- Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume, si-a deschis ieri oficial operațiunile in Romania, printr-un eveniment de lansare a sucursalei de la București, care a avut loc la Palatul...

- Iten (Kenya) este Mecca atleților. La 2.400 de metri altitudine, aici, in inima Africii, este cea mai mare densitate de campioni pe metru patrat! De aici vin sportivii care spulbera orice competiție de alergat din Europa și care trec primii linia de sosire și in maratonul din București. Iar in Iten,…