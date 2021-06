Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Strazi deschise” nu va avea loc in acest weekend, in contextul in care duminica, 13 iunie, Bucureștiul gazduiește primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal, potrivit Primariei Capitalei. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European…

- Ucraina a fost lovita in aceste zile de fenomene meteo extreme. In țara vecina a plouat torential, pe alocuri cu grindina. Una dintre cele mai afectate regiuni a fost Cernauți. Acolo, in urma precipitațiilor abundente, au fost inundate subsolurile a zeci de case.

- Administrația locala din Adjud deruleaza un proiect finanțat cu fonduri europene, care vizeaza ,,Imbunatațirea calitații vieții populației in Municipiul Adjud, județul Vrancea“. Pe lista investițiilor din cadrul proiectului se afla: Școala Gimnaziala „Mihail Armencea“ – reconstruirea infrastructurii…

- In municipiul Botosani reabilitarea unei strazi a generat o situatie revoltatoare. Oamenii au semnalat pe internet abundenta aberanta a semnelor de circulatie, dar si faptul ca trecerea de pietoni de la capatul strazi se termina intr-un gard. Cazul nu este unic in oras si nici in tara.

- Politistii de frontiera din Botosani au descoperit si confiscat 2.950 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 41.300 de lei si au retinut un autoturism, in valoare de 30.000 de lei, suspect a fi implicat in activitatea de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca in cursul zilei de joi au fost reluate, in sistem online, discuțiile cu partenerii institutiei pe care o conduce din Schwaben (Germania), Mayenne (Franta) și Cernauți (Ucraina) in vederea pregatirii unor proiecte comune care ...

- A fost probabil unul dintre cele mai spectaculoase acțiuni de protest organizate la Botoșani in ultimii ani de zile. Intr-un imperiu al nemulțumirilor crancene venite din partea celor care practica agricultura la Botoșani, fermierii și-au scos la vedere cele mai frumoase utilaje cu ajutorul carora muncesc…