- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri dimineata doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa pentru localitati din judetele Harghita si Cluj, valabile in orele urmatoare informeaz[ Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Harghita, in zona localitatilor…

- Reporterii Libertatea au mers la Ditrau, in județul Harghita, in locul unde doi muncitori din Sri Lanka care lucreaza la o brutarie au fost la un pas sa fie izgoniți de localnici.Deși peste mica localitate s-a reașternut liniștea, strainii sunt inca ținuți intr-un loc secret și duși și aduși cu mașina…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila incalcare a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Constitutie care vizeaza drepturile garantate strainilor si apatrizilor, in ceea ce priveste situatia a doi cetateni sri-lankezi, angajati cu forme legale in cadrul unui agent economic de…

- Scandalul de la Ditrau, care a opripilat intreaga țara, bubuie și pe scena politica. Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, vine cu acuzații grave la adresa PMP. Acesta sustine ca politica separatista, segregationista si de enclavizare pe criterii etnice,…

- Propaganda anti-migranti de la Budapesta a infectat comunitatile maghiare Romania. O comuna din judetul Harghita formata din satele Ditrau (resedinta), Jolotca si Tengheler - unde in total traiesc 5000 de locuitori din care 98 la suta sunt maghiari - sta pe un butoi cu pulbere dupa ce la brutaria din…

- La o zi de la anunțul ca ii vor scoate din procesul de producția a painii pe cei doi brutari din Sri Lanka, patronii fabricii de paine din Ditrau par sa se razgandeasca, in fața criticilor. Kollo Katalin, administratorul brutariei din Ditrau, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca au facut "oferta"…

- Proprietarul brutariei din Ditrau, care a angajat doi barbați din Sri Lanka, și-a cerut scuze localnicilor pentru neplaceri și s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de producție. Oamenii nu au acceptat scuzele, stabilind sa scrie o petiție cu care se vor lua masurile urmatoare, transmite Radio…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in zone din Oltenia si Transilvania, pe durata urmatoarelor doua ore, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in judetul Harghita (localitatile: Toplita, Gheorghieni,…