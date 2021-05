REPORTAJ. Cum a reușit un primar din România să aducă sătenii la vaccinare, oferindu-le dovada că cineva muncește pentru ei „Ciugud to be true” este sloganul comunei Ciugud, din județul Alba, iar in acest weekend i se potrivește mai bine ca niciodata, avand in vedere ca in cele șase sate din comuna s-a demarat prima campanie de vaccinare in care medicul iți bate la poarta și te vaccineaza. Bilanțul primei zile: 70 de sateni au fost imunizați. Cifrele au alta rezonanța decat la oraș. Ele nu cresc pana la cer raportarile, insa intereseaza talpa pamantului, unde fiecare om conteaza, asta e ideea celor care au pornit caravanele in sate. Este sambata și e a doua zi de cand a inceput pelerinajul speranței aici la Ciugud,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

