- Premiul de aproximativ 4 milioane de euro la tragerea Joker de duminica a fost castigat cu un bilet jucat la o agentie din Pechea (judetul Galati). ”La tragerea Joker de duminica s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro). Biletul norocos a fost…

- Un report ce depaseste peste 3,09 milioane de euro este in joc la Loto 6/49, categoria I, in timp ce la Noroc reportul cumulat este in valoare de peste 1,08 milioane de euro, pentru tragerea de duminica. Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, la Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare…

- Un report de peste 3,35 de milioane de euro se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in timp ce la Loto 6/49 reportul la aceeasi categorie depaseste 2,81 milioane de euro, informeaza Loteria Romana . Duminica, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40…