- Directorul Societații Horticola lanseaza o serie de acuzații extrem de grave la adresa viceprimarului Ruben Lațcau. Andrei Dragila spune ca a fost intimidat de oficial, care i-a cerut demisia și ca s-ar fi facut presiuni, in acest sens pentru a pleca de pe post ”Din pacate sunt nevoit sa prezint public…

- ■ “am incredere in Justiție și voi merge pana la capat pentru respectarea legalitații, a adevarului și a statutului pe care l-am caștigat intr-un mod legitim”, a declarat Alin Lehadus Alin Lehadus, viceprimarul suspendat al municipiului Piatra Neamt, a transmis un comunicat de presa in care mentioneaza,…