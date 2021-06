Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Navalnaia, sotia opozantului rus Aleksei Navalnii - personalitatea cea mai proeminenta a opozitiei ruse si criticul nr.1 al Kremlinului - i-a raspuns joi presedintelui rus Vladimir Putin, care in conferinta de presa din ziua anterioara la Geneva, dupa intalnirea cu omologul sau american Joe Biden,…

- Președintele american Joe Biden a fost intrebat in conferința de presa susținuta miercuri, la finalul summitului cu Vladimir Putin de la Geneva, despre ce efecte ar avea asupra relațiilor bilaterale SUA-Rusia eventuala moarte in inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii. Liderul de la Casa Alba…

- Vladimir Putin a spus miercuri, la Geneva, in urma unui summit cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press. Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui…

- In primul sau discurs public, Daria Navalnaia, fiica opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia, i-a aparat marți nevinovația tatalui sau, in timp ce a primit in numele sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost adus inapoi in colonia penitenciara Pokrov, de unde fusese transferat la mijlocul lui aprilie la un spital penitenciar dupa ce a tinut greva foamei , au anuntat luni apropiati ai sai si autoritatile ruse, transmit AFP si Reuters. „Bloggerul Navalnii a fost transferat…

- Serviciul rus de informații financiare Rosfinmonitoring a anunțat ca reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a fost adaugata pe lista organizatiilor ”extremiste si teroriste”, transmite vineri AFP, citata de Agerpres.Serviciul a precizat…

- Criticul inchis de la Kremlin, Alexei Navalny, a fost mutat a fost mutat in secția-spital a coloniei penitenciare, dupa ce a prezentat simptome ale unui boli respiratorii. De asemenea acesta a fost testat pentru noul coronavirus, a raportat luni ziarul Izvestia, dupa ce a spus ca are o temperatura…