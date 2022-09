Stiri pe aceeasi tema

- O femeie i-a dat o replica dura controversatului politician. Aceasta a fost abordata in cursul serii de sambata in Centrul Vechi din București de George Simion. Ea a fost enervata de apariția politicianului și a trupei partidului extremist AUR. ,,Te prostituezi maxim”, i-a spus cea din urma. Raspunsul…

- Prezent vineri seara la deschiderea unei noi librarii Humanitas, in Centrul Vechi al Capitalei, scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu a folosit termeni duri pentru a descrie situația politica și a criticat nepasarea președintelui in fața direcției in care ne indreptam ca țara. „In clipa in care…

- BCR introduce funcționalitatea de retragere a numerarului in euro de la bancomate. Retragerile vor fi disponibile incepand din luna septembrie la aproximativ 100 de ATM-uri din intreaga țara, urmand ca, pana la finele anului, peste 300 de aparate din rețeaua BCR sa ofere aceasta facilitate. Facilitatea…

- “Nici nu am putut sa judec. Mi s-a scurs sangele in picioare și in mintea mea a fost scandalul cu filmatul cu telefon, ca nu e primit. Despre ce vorbim?”, explica Ionela Neagoe, directorul Colegiului Național Gheorghe Lazar din București, decizia sa de a-i da cuvantul liderului partidului AUR la ceremonia…

- ANPC a transmis marti ca in urma actiunii de control efectuata la un fast food din Sectorul 2 al Capitalei si a neregulilor majore depistate acolo, vicepresedintele Mihai Culeafa isi propune sa verifice periodic aceste tipuri de unitati. ANPC a precizat ca echipe de control, coordonate de vicepresedintele…

- Ar fi trebuit sa fie oazele noastre de relaxare si locurile de promenada in care ne linistim dupa o zi agitata in oras. Insa parcurile din Capitala arata deplorabil. In urma cu fix un an, Nicusor Dan promitea ca va face curat, la propriu si la figurat, si ii dadea afara pe cei care raspundeau de parcuri.…

- Un apartament situat in centrul Capitalei, intr-un bloc construit in 1940, se vinde cu aproape 80.000 de euro, insa aspectul lasa de dorit.Deși este specificat in anunț ca necesita renovari, este etichetat ca fiind ”cu potențial”. Se vinde cu 78.000 de euro, e format din doua camere, se intinde…

- Dincolo de trafic și de agitația de zi cu zi, Capitala are multe locuri de aratat și multe povești de spus, atat locuitorilor, cat și turiștilor. Iata un traseu care ne poarta prin cladiri istorice importante si zone ascunse, de care nu stiu nici cei nascuti si crescuti in oras. The post File din istoria…