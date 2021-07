Stiri pe aceeasi tema

- CFR S.A.- SUCURSALA REGIONALA C.F. TIMIȘOARA a demarat o procedura pentru reparații curente la instalațiile SCB (semnalizare, centralizare si bloc) pe raza Secției CT4 Deva – instalații CED (centralizare electrodinamica) in Stația CF Calan Bai. Lucrarile in valoare de 1.379.939 lei sunt realizate…

- Traficul de pe autostrada #A1, sensul de mers Timișoara – Lugoj, a fost deviat prin nodul rutier Topolovațu Mare (km 475) – DN 6 – A6 – autostrada A1. The post Atenție, șoferi! A fost deviat traficul de pe autostrada A1 appeared first on Renasterea banateana .

- CNAIR a inceput demersurile de realizare a nodului rutier, ce va avea rol de a prelua traficul de mare tonaj din municipiul Medgidia, la intersectia dintre Autostrada A2 cu DJ 222 Aceasta investitie este extrem de importanta pentru dezvoltarea municipiului Medgidia, atat din perspectiva economica, cat…

- Restricții de circulație catre Vama Nadlac 2, in urmatoarele doua luni Foto: Arhiva Vor fi restricții de circulație pe drumul catre Vama Nadlac 2 în urmatoarele doua luni. Traficul camioanelor pe drumul național care leaga localitațile Holdea și Margina va fi interzis începând…

- D.R.D.P. Timișoara informeaza ca, incepand cu data de 10.05.2021, se restricționeaza circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, cu excepția The post Restrictii pe DN 68A Margina – Coșava pentru traficul greu. Traseu deviat (harti) appeared first on Renasterea…

- Accident grav luni dupa seara, pe autostrada A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 436+400, intre nodurile rutiere Margina și Traian Vuia. Doua vehicule comerciale, un autotren și o furgoneta, s-au ciocnit, au ieșit de pe carosabil și, in urma coliziunii, s-au rasturnat in șanțul de pe marginea…

- Oamenii legii au inceput sa „adune” migranți și din județ, nu doar din Timișoara. Astfel, lucratorii de poliție din Faget au preluat opt migranți din gara de la Margina, pe care i-au predat colegilor de la Poliția de Frontiera. In plus, tot astazi, agenții din cadrul Poliției Lugoj au descoperit intr-o…

- Traficul rutier a fost restricționat pe autostrada A1, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs la km 339, in apropiere de Oraștie, pe sensul de mers spre Sibiu. Un autotren format din cap tractor și semiremorca basculabila, fara incarcatura, a facut explozie la un cauciuc, șoferul…