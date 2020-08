Primaria Municipiului Iași continua programul susținut de investiții la Spitalul Clinic de Recuperare. In cursul zilei de astazi, 4 august, primarul Mihai Chirica a semnat autorizațiile de construire necesare inceperii lucrarilor de reparații capitale la etajele III, IV și V din Corpul C al unitații medicale. Valorile investițiilor, de 703.932,99 lei pentru etajul III, 703.194,15 lei pentru etajul IV și, respectiv, 703.194,15 lei pentru etajul V, au fost aprobate de Consiliul Local Iasi la sfarșitul lunii octombrie a anului trecut. Din bugetul local al Municipiului Iași pentru acest an este…