- Țeapa cu locuri de munca in Austria: Mai multe persoane din Alba și-au dat seama ca au fost inșelate cand au ajuns la fabrica Patru persoane din Sebeș au mers pana la poarta unei fabrici din Austria, pentru a incepe munca, deoarece știau ca au un contract de munca, realizat de un barbat din Prahova. …

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 510 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 510 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 90 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Malta – 2 locuri de munca pentru: proiectant arhitect; -Lituania – un loc de munca pentru: instalator, montator țevi;Finlanda – 60 locuri de munca pentru: mecanic auto,…

- *** SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL ANGAJEAZA SOFERI PROFESIONISTI. CERINTE PENTRU SOFERI PROFESIONISTI: Permis de conducere categoria C, atestat conducator auto transport marfa. OFERIM: Salariu atractiv, sporuri, bonuri de masa. MUNCITORI NECALIFICATI Toate detaliile vor fi discutate in urma unui interviu.…

- Nokian Tyres, grupul finlandez ce se ocupa cu fabricarea de cauciucuri, a anuntat marti ca va investi 650 de milioane de euro pentru a construi in Romania, la Oradea, o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme. Se vor produce 6 milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma sa iasa de pe…

- Un numar de 54.433 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, iar alte 244 de posturi sunt disponibile in Spatiul Economic European (SEE), prin reteaua Eures, arata datele publicate de ANOFM.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania 236 locuri de munca vacante in diverse domenii: -Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura ; -Norvegia – 59 locuri de munca pentru: personal curațenie, electrician, croitor,…

- Sarbatoarea Recoltei, petrecuta in mod responsabil printre legume certificate bio, la ferma bio&co de langa București București. Peste 200 de persoane din comunitatea locala din satul Ciocanari, județul Dambovița, și Post-ul Ferma bio&co din Ciocanari a sarbatorit Ziua Recoltei. Ferma ofera locuri de…