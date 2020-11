Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 nov - Sputnik. Medicul și prezentatorul TV Alexander Miasnikov, difuzat pe postul de televiziune ”Rusia 1”, a anunțat care sunt produsele care pot dauna mult ficatului."Vei fi surprins: 200 de grame de vodca pe saptamana sunt deja distructive pentru ficatul unui barbat. Și 140 de…

- CHIȘINAU, 28 oct - Sputnik. Rusia nu mizeaza pe niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale din SUA, a declarat viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov. El a subliniat ca Rusia „este pregatita sa lucreze cu oricine pe care il vor alege americanii”. Anterior, candidatul…

- CHIȘINAU, 28 oct - Sputnik. Rusia nu mizeaza pe niciunul dintre candidații la alegerile prezidențiale din SUA, a declarat viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov. El a subliniat ca Rusia „este pregatita sa lucreze cu oricine pe care il vor alege americanii”. Anterior, candidatul…

- CHIȘINAU, 21 oct - Sputnik. Un tanar de doar 32 de ani din raionul Florești și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de doua automobile. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs in seara de 20 octombrie, la ora 20:00, pe drumul de legatura dintre satele Ciripcau și Gura Camencii. ”Grupul operativ…

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Potrivit unui sondaj al Fundației ”Opinia Publica” (FOM), 58% dintre rusi au incredere in președintele Vladimir Putin, informeaza RIA Novosti. © AP Photo / Alexander ZemlianichenkoPutin se bucura de o incredere internaționala mai mare decat Trump De asemenea, datele…

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Oamenii de știința de la Universitatea din Hong Kong au descoperit ca un medicament antimicrobian la prețuri accesibile utilizat pentru tratarea ulcerelor de stomac și a infecțiilor bacteriene este eficient impotriva COVID-19. Acest lucru este raportat de MedicalXpress,…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Meteorologii moldoveni anunța ca maine, 6 octombrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Cerul va fi variabil, ziua ar putea sa cada ploi slabe. Vantul va sufla din Sud-Est, de la moderat la puternic, izolat cu…

- CHIȘINAU, 28 sept - Sputnik. Un accident teribil s-a produs in aceasta noapte in raionul Rașcani, in apropiere de satul Corlateni, soldat cu decesul a trei persoane, inclusiv a unui bebeluș de doar 3 luni. ”Noaptea trecuta, la ora 00:05, la Inspectoratul de poliție Balți al IGP a parvenit apelul…