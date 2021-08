RENGLE lansează party anthem-ul „Gloanțe”, alături de EMAA și Bruja RENGLE, unul dintre cei mai cunoscuți performeri ai momentului, lanseaza impreuna cu EMAA și Bruja piesa „Gloanțe”. Colaborarea dintre cei trei artiști a luat naștere odata cu postarea unui videoclip pe TikTok unde, in urma reacțiilor pozitive, aceștia au decis sa pregateasca o varianta completa a piesei. Cu un vibe dinamic și un show gandit in cele mai mici detalii, piesa „Gloanțe” va ajunge cu siguranța imnul petrecerilor din vara aceasta. „Totul a pornit de la o joaca pe TikTok și s-a transformat intr-o piesa fenomen. ‘Gloanțe’ este pe cale sa ia cluburile romanești in asalt și sa ridice petrecerile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

