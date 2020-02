Renault, "penalizată" de Moody’s după un an foarte slab, primul…

Agenția de rating Moody’s a scazut cu o treapta rating-ul Renault pâna la categoria &"junk&", reflectând faptul ca grupul francez a avut un an slab în 2019, cu pierderi de 141 milioane euro și afaceri în scadere cu 3%. Presa internaționala noteaza ca rentabilitatea Renault a scazut anul trecut și ca lucrurile nu merg bine pe fondul scandalului uriaș ce-l are ca subiect pe fostul șef Carlos Ghosn. De precizat ca Dacia a avut cel mai bun an din istoria sa, cu livrari de 730.000 de mașini. Întregul grup Renault a înregistrat o scadere de 1% a vânzarilor.



Acțiunile…