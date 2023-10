Renault, joint venture cu Volvo pentru a dezvolta autoutilitare electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Electrificarea pune deja presiune și pe vehiculele utilitare. Ca și cum viitoarele reglementari ale emisiilor de CO2, in transportul de marfuri, nu ar fi de ajuns, mai exista și restricțiile privind accesul in orașe. Potrivit studiilor, pana in 2030, piața europeana a vehiculelor utilitare electrificate…

- Conform acordului comercial UE-Marea Britanie post-Brexit, vehiculele electrice trebuie sa aiba 45% din componente fabricate in UE sau Marea Britanie, incepand cu 2024, cu o cerinta de 50%-60% pentru celulele si pachetele de baterii, iar in caz contrac se vor confrunta cu tarife de import britanice…

- Nissan a anunțat ca toate modelele noi pe care le va lansa in Europa de acum vor fi complet electrice și intenționeaza sa vanda doar vehicule electrice in regiune pana in 2030. Nissan a confirmat doua noi mașini electrice cu baterie pentru Europa. Unul dintre acestea va fi produs la fabrica sa de la…

- Mașini și autoutilitare cu prețuri de pornire de la 2.000 de lei scoase la licitație de APA CTTA Alba: Condiții și costuri de participare Mașini și autoutilitare cu prețuri de pornire de la 2.000 de lei scoase la licitație de APA CTTA Alba: Condiții și costuri de participare SC APA CTTA SA ALBA anunța…

- Mașini electrice din toata țara au fost prezente sambata, 23 septembrie 2023, in satul Drațov din comuna Șpring, la o adunare care a avut loc la inițiativa Electromobilitate.Ro. 25 de autoturisme au fost prezente in satul Drașov, incepand cu ora 11.00, in curtea școlii din localitate. Pasionații de…

- In pas cu tendințele globale, NEWTON HOUSE Gradina Botanica a sprijinit lansarea primului și singurului serviciu de inchiriere a bicicletelor electrice din țara. O veste minunata pentru studenți, adolescenți, tinerii energici, pasionații de sport și maturii grijulii cu mediul inconjurator. Mai cu seama…

- Zi plina la Astra Vagoane Arad, acolo unde printre activitațile de zi cu zi, conducerea a avut intalniri și cu primarul orașului, și cu un investitor chinez interesat sa produca aici autobuze electrice. Presa locala scrie ca și primarul Calin Bibarț a continuat discuțiile cu investitorii chinezi și…

- Indiferent daca alimentele provin din gradina personala, de la magazinul alimentar sau de la restaurant, manipularea și depozitarea corespunzatoare asigura atat calitatea, cat și siguranța. Uneori, nu este atat de evident unde ar trebui depozitat un anumit produs alimentar pentru a-i menține calitatea,…