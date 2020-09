Renault din Formula 1 devine Alpine F1 Team de anul viitor Incepand cu sezonul 2021, echipa Renault devine Alpine F1 Team, utilizand un motor hibrid Renault E-TECH. Astfel, Alpine, un brand nascut in competițiile motorsport intra in competițiile Formula 1 World Championship. Oferind echipei sale numele Alpine din sezonul 2021, Renault a ales sa puna culorile franceze in centrul Formulei 1. Deja recunoscut pentru recordurile și succesele sale in competițiile de anduranța și raliuri, numele Alpine iși gasește in mod firesc locul in standardele, prestigiul și performanța Formulei 1. Brandul Alpine, un simbol al valorii, eleganței și agilitații sportive,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

