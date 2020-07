Renault Commercial Roumanie te invita sa descoperi cel mai nou si accesibil serviciu de vanzare online.

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sector 5, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, incurajeaza cetațenii sa acceseze platformele informatice care faciliteaza: plați online prin soluții electronice precum: terminale cu peste 1500 de puncte de plata, platforme și aplicații online; obținerea informațiilor cu privire…

- Regata, cel mai mare importator de gresie și faianța din Romania, a lansat la sfarșitul anului trecut magazinul online www.regata.ro Post-ul REGATA: bilanț dupa primele 6 luni de vanzari online apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe fondul crizei economice generate de pandemia de coronavirus, multe companii au intrat in dificultate, reușind cu greu sa iși vanda produsele și serviciile. Sierra Quadrant, una dintre principalele companii din sectorul reorganizarii business-urilor, a dezvoltat, in premiera, o platforma de licitații…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța lansarea proiectului UMFST Marketplace, o platforma gratuita de vanzari online dedicata intreprinzatorilor locali, in care aceștia au posibilitatea de a-și promova produsele sau serviciile…

- Invitat la GSP Live, Robert Thomas - reprezentant al asociației „Doar Dinamo București” - a oferit mai multe detalii despre unul dintre viitoarele proiecte ale suporterilor dinamoviști. Suporterii din programul socios „DDB” au gasit o metoda inedita pentru startul fotbalului de dupa pandemia de coronavirus.…

- Rectorul Universitatii de Vest Timisoara ( UVT ), Marilen Pirtea , a anuntat, marti, ca instituția a devenit, in contextul pandemiei, ” universitate online ”. Adica admiterea din acest an va avea loc exclusiv online. ”Va anuntam premiera trecerii in format exclusiv online a procesului admiterii din…

- Foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, si-a extins operatiunile in municipiul Alba Iulia. Astfel, incepand cu aceasta luna, locuitorii vor putea comanda mancare prin intermediul platformei de la restaurantele partenere din oras. Printre locațiile listate se numara KFC, McDonald`s,…