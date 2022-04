Renault ar putea crea divizii separate pentru vehiculele electrice şi pentru vehiculele cu motoare cu combustie internă Directorul general al Renault, Luca de Meo, vrea sa puna in practica planul sau de a crea divizii separate pentru vehiculele electrice (EV) si pentru vehiculele cu motoare cu combustie interna (ICE), in pofida potentialelor incertitudini costisitoare privind interesele sale in Rusia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto german Volkswagen, pionierul conceptului de "masina poporului", va renunta la mai multe zeci de modele cu motoare pe combustie interna pana la finele acestui deceniu si se va concentra pe productia vehiculelor premium mai profitabile, a declarat miercuri directorul financiar de…

- Cel mai mare producator chinez de vehicule electrice, BYD Co Ltd, a anuntat ca de luna trecuta a oprit fabricarea de masini echipate cu motoare cu combustie interna, si acum produce doar automobile hibride si electrice, transmite Reuters, potrivit Agerpres."In viitor, BYD se va concentra in sectorul…

- Directorul general de la Renault, Luca de Meo, a avertizat joi ca retragerea constructorului auto din Rusia creeaza "o situatie foarte complexa" pentru companie, afectandu-i profiturile si vanzarile intr-un moment in care vrea sa accelereze planul de relansare, informeaza Reuters. Fii la curent…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat joi ca respecta decizia Renault de suspenda operatiunile la fabrica sa Moscova si este la latitudinea companiilor daca vor sa ramana in Rusia, daca sectorul lor nu a fost afectat de sanctiuni, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat joi ca respecta decizia Renault de suspenda operatiunile la fabrica sa Moscova si este la latitudinea companiilor daca vor sa ramana in Rusia, daca sectorul lor nu a fost afectat de sanctiuni, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia s-ar putea sa nu isi onoreze plata datoriilor in urma sanctiunilor fara precedent aplicate de statele occidentale din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, dar acest lucru nu ar declansa o criza financiara globala, a declarat duminica directorul Fondului Monetar International Kristalina Georgieva,…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…

- Mai multe companii auto, intre care Volkswagen, Renault si Nokian Tyre, vor opri temporar sau vor muta activitatile de productie in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, care le afecteaza aprovizionarea cu componente sau materii prime, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu…