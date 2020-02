Stiri pe aceeasi tema

- Alibaba Group a avertizat joi ca veniturile principalelor sale divizii de comert electronic vor scadea in acest trimestru din cauza epidemiei provocate de coronavirus in China, care i-a perturbat lanturile de aprovizionare si livrarile, transmite Reuters, potrivit news.ro.Avertismentul a fost…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Primele doua cazuri de contaminare cu coronavirusul aflat la originea epidemiei din China au fost confirmate in Franța, a anunțat ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, citata de Le Monde.Acestea sunt primele doua cazuri confirmate pe teritoriu european, a spus Agnes Buzyn (foto), precizand ca…

- Executivii seniori ai Nissan au accelerat planul secret de urgenta care prevede o potentiala despartire de francezii de la Renault, in contextul in care scandalul iscat in jurul fostului director al companiei, Carlos Ghosn, continua sa clatine alianta de 20 de ani dintre cei doi giganti auto. Planul…

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a declarat miercuri, in cadrul primei sale conferințe de presa de cand a fost arestat, in noiembrie 2018, ca a fost luat cu brutalitate de langa familia și prietenii sai de catre procurorii japonezi și ca este victima unui complot, potrivit Reuters.Ghosn…

- Ankara, 4 ian /Agerpres/ - Turcia a anuntat sambata ca doi straini au fost implicati in tranzitul ilegal prin Istanbul al magnatului decazut al industriei auto Carlos Ghosn, care s-a produs in timpul fugii sale din Japonia in Liban din ajunul Anului Nou, relateaza AFP. "Exista doi straini implicati…