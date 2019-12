Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Igor Dodon a anuntat ca astazi va merge la Balti. Potrivit agendei,seful statului nu se va intalni cu primarul de Balti, Renato Usatii. "Continui vizitele de lucru in teritoriu. Astazi ma voi afla in capitala de nord a țarii – in municipiul Balți.

- Intre președintele Igor Dodon și proaspatul procuror general, Alexandr Stoianoglo, nu sunt niciun fel de relații. Cel puțin asta a declarat Igor Dodon dupa ce l-a prezentat pe noul procuror general, colegilor de la PG.

- Președinții din Republica Moldova și Ucraina l-au felicitat luni dimineața pe Klaus Iohannis pentru caștigarea alegerilor prezidențiale. Președintele moldovean Igor Dodon a venit cu un mesaj de felicitare, dar și cu un indemn pentru Klaus Iohannis, dupa victoria zdrobitoare in turul doi al alegerilor…

- Politistii constanteni au inceput cercetarile, dupa ce primarul unei comune a fost fotografiat oferind bani presedintelui sectiei de votare, alesul local spunand ca banii au fost dati pentru hrana membrilor sectiei de votare respective, informeaza News.ro.Citește și: Prezența peste 200% in…

- Cineva se joaca de-a tara. Este replica consilierului presedintelui Parlamentului, Fadei Nagacevschi, la acuzatiile premierului Maia Sandu, precum ca "Igor Dodon trebuie sa renunte la jocurile de sub masa prin care submineaza reforma justitiei".

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au admis o cerere de revizuire formulata de edilul municipiului Bailesti, Costel Pistritu. Instanta a dispus anularea raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI) prin care primarul Pistritu a fost declarat incompatibil. In apararea sa, Pistritu a invocat…

- Serialul Magalița, episodul 3. Stelian Manole, primarul Mangaliței, este nemulțumit de Flori, secretara sa, și o atenționeaza ferm ca daca nu se aduna, o va da afara. Ce-o sa se aleaga de Flori daca ramane fara serviciu?

- Liderul socialiștilor Dodon nu este mulțumit de activitatea membrilor Cabinetului de Miniștri. Despre asta a spus șeful statului azi, de la tribuna Parlamentului Republicii Moldova. Acesta spune ca, în cazul în care majoritatea va decide schimbarea componenței actualului Guvern, în…