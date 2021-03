Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat ca nu a atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) Legea privind desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari, deoarece nu a identificat in acest act normativ niciun motiv de neconstitutionalitate. "Noi am discutat foarte serios…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor. Actul normativ elimina pensiile speciale pentru parlamentari. Pe 17 februarie, Parlamentul a adoptat cu amendamente proiectul initiat de PSD si a respins proiectele…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat marți pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca nu a formulat catre CCR o sesizare de neconstituționalitate pe marginea legii care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor pentru ca instituția nu a gasit niciun motiv in acest sens. Citește și: Victor Ponta,…

- „Nu am sesizat Curtea Constitutionala. Termenul a expirat ieri. Nu am identificat niciun motiv de neconstitutionalitate”, a declarat Renate Weber pentru un post TV, scrie Adevarul . Avocatul Poporului a precizat ca a primit petitia Asociatiei Fostilor Parlamentari in care i se cerea sa conteste la Curte…

- Dupa ce pe 17 februarie plenul Parlamentului a adoptat abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor, avocatul Poporului, Renate Weber, nu a facut contestație la Curtea Constituționala, drept urmare legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.„Nu am sesizat Curtea Constituționala.…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat pentru Digi24.ro ca nu a sesizat Curtea Constituționala pentru legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Asociația Foștilor Parlamentari a inaintat o petiției Avocatului Poporului in care cerea sesizarea Curții Constituționale cu o excepție…

- Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor nu e un motiv de lauda pentru niciun politician, e un moment de normalitate, o revenire la principiul sanatos al contributivitații, apreciaza liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș. Asta, deși el va beneficia de pensie speciala pentru…

- Decizia CCR vine dupa mai multe luni in care judecatorii constituțional au amanat soluția, potrivit Digi24.ro Avocatul Poporului se implica in problema lipsei apei calde și caldurii Parlamentul a decis in iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Barna nu mai vrea șefia Camerei…