- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata miercuri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania. Ea a explicat pentru MEDIAFAX ca, deși se numește taxarea pensiilor, este de fapt o dubla impozitare. „Sunt…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituționala legea adoptata de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a pensiilor speciale din Romania.Curtea urmeaza sa stabileasca un termen de judecata pentru sesizarea transmisa de Weber, conform g4media.ro.CCR s-a mai pronunțat…

- Curtea Constitutionala decide miercuri asupra sesizarii facute privind Ordonanta care reglementeaza starea de alerta si tot miercuri, Camera Deputatilor - decizionala - va adopta, cel mai probabil, legea propusa de Guvern privind starea de alerta. Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca proiectul…

- STARE DE ALERTA 15 MAI. ”Este vorba despre o situatie cu care nu ne-am mai intalnit niciodata pentru ca intr-adevar suntem in urmatoarea situatie: maine, pe rolul Curtii Constitutionale se afla sesizarea pe care noi am trimis-o acum o saptamana cu privire la Ordonanta 21 din 2004 care reglementeaza…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la legislatia existenta care reglementeaza starea de alerta. Avocatul Poporului considera ca se incalca principiul separatiei puterilor, precum si prevederile legale constitutionale potrivit carora Parlamentul este…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei au decis, miercuri, ca amenzile date pentru nerespectarea starii de urgenta sunt neconstitutionale. Curtea Constitutionala a admis, in sedinta de miercuri, sesizarea Avocatului Poporului depusa impotriva OUG 36/2020.Decizia CCR l-a suparat și pe…

- Curtea Constitutionala este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu doua sesizari ale PNL ce vizeaza acordarea unor facilitati pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul Romaniei si Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor. Ambele legi au fost promovate de PSD si adoptate…

- Avocatul Poporului, prin Renate Weber, va sesiza Curtea Constituționala pe tema starii de urgența, considerand ca in momentul de fața președintele Klaus Iohannis are transferate puteri legislative, neprevazute in Constituție. „In primul rand, cred ca aș vrea sa fac o precizare in legatura cu ce a ati…