Renate Weber a vorbit despre demisie. Renunță la funcția de Avocat al Poporului? „Institutia asta nu poate sa fie - si asta ar fi bine lumea sa inteleaga – nu poate sa fie un apendice al Guvernului. Ea nu este o institutie care sa mangaie pe crestet Guvernul, ca nu asta-i rostul ei. Cand ai un mandat constitutional sa aperi drepturile si libertatile, prima intrebare trebuie sa fie: Dar cine poate sa afecteze drepturile si libertatile? Pai intotdeauna guvernul, administratia centrala, administratia locala", a declarat Renate Weber, citata de News.ro. Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a va inscrie pe plaforma Avocatul Poporului a transmis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Noul rector al Academiei de Politie, David Ungureanu, a plagiat in cele doua teze de doctorat, de unde si frumosul titlu al anchetei de mai jos: 'Un rector. Doua doctorate. Doua plagiate'. Faptul ca Ungureanu a plagiat nu reprezinta o surpriza. Alt lucru este surprinzator: intr-o institutie macinata…

- Calatorim mai mult, intram in contact cu animale purtatoare de virusuri noi și uitam sa monitorizam atent bolile sau virusurile care ar putea conduce in viitor la ce traim astazi, noteaza playtech.ro Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a va inscrie pe plaforma Specialiști…

- Pentru a va programa cu usurinta la vaccinare, autoritatile au publicat un clip video in care explica pasii ce trebuie urmati, imediat dupa ce intrati pe platforma. Biserica mai primește o lovitura: Primaria Capitalei nu da bani pentru Catedrala Neamului Astfel, dupa autentificarea in platforma…

- Avocatul Poporului ar trebui schimbat "cat mai repede posibil", avand in vedere "atitudinea" Renatei Weber, in perioada de cand a fost numita in functie. Orban a explicat ca solicitarea de revocare a Avocatului Poporului se bazeaza "pe faptul ca a generat exceptii de neconstitutionalitate la Curtea…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Partidul Social Democrat va ataca la Curtea Constituționala o eventuala hotarare de suspendare a Avocatului Poporului, dar a anunțat ca va sesiza și instituțiile europene. „Renate Weber e o institutie. Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat. De ce vii pe un anumit mandat…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc marti în sedinta, pe ordinea de zi aflându-se, printre altele, cererea de revocare din functie a Avocatului Poporului si respingerea rapoartelor de activitate în cazul Radioului si Televiziunii Publice, scrie Agerpres.…

- Procedura de revocare din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, a fost demarata anul trecut, ea trebuie doar finalizata, a declarat sâmbata deputatul PNL Florin Roman, potrivit Agerpres. ''L-am auzit pe domnul Ludovic Orban spunând ca trebuie începuta procedura de revocare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a vorbit luni, intr-o conferința de presa la Parlament, despre punctul de pensie și bursele elevilor. Liderul PNL a spus ca punctul de pensie va creste doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de crestere a punctului de pensie in vara…